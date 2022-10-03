5 октября в Таганроге проверят систему оповещения населения

Сигнал «Внимание всем» зазвучит в 11:20
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
5 октября в Таганроге проверят исправность системы оповещения населения. Сирены должны зазвучать в 11:20. Об этом предупреждает местная администрация.
- Включение громкоговорителей означает подачу сигнала «Внимание всем». В этот момент следует включить телевизионные и радиотрансляционные приемники для прослушивания передоваемого сообщения, - напомнили власти.
Таганрожцев и гостей города призывают не игнорировать звуки системы оповещения. Также следует помнить, что в экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру «112».
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