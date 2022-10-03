Смертельное ДТП произошло на трассе Волгоград - Каменск в Ростовской области

В аварию попали «ВАЗ-2112» и грузовик MAN. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Смертельные травмы получила пассажир «ВАЗа» в ДТП на трассе Волгоград - Каменск, еще одна участница аварии - водитель этой же легковушки - попала больницу. О случившемся рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, столкновение машин спровоцировала 34-летняя владелица «ВАЗ-2112».

Автоинспекторы выяснили, что женщина, поворачивая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество грузовику MAN. Из-за этого большегруз не остановился вовремя и повредил более легкое авто. Все произошло около полудня 3 октября. Сейчас детали и причины трагедии уточняют сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на трассе опрокинулся мусоровоз, есть пострадавший

Сотрудники ГИБДД озвучили предварительную версию случившегося (подробности)