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Происшествия4 октября 2022 11:42

В Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием «ВАЗа»

Водитель в этой аварии чудом выжил, но его пассажирка скончалась на месте
Ангелина СКИБА
Сейчас детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сейчас детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ДТП на трассе Приазовский - Рожок погибла 33-летняя пассажирка «ВАЗ-2107», водитель этого автомобиля с травмами попал в больницу. Об этом 4 октября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что авария произошла несколько часов назад в Неклиновском районе. Предварительно установили, что за рулем отечественной легковушки находился 41-летний мужчина. Он, по всей видимости, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.

Судя по фотографиям с места происшествия, машина пострадала очень серьезно. Видно, что основной удар пришелся на переднее и заднее пассажирские места справа от водителя. От транспорта практически ничего не осталось.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: на дороге следует выдерживать безопасную скорость. Нельзя отвлекаться и выполнять резкие маневры.

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