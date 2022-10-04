Минтранс РФ предложил поднять плату за проезд по М4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области собираются поднять стоимость проезда по платному участку М4 "Дон". Фото: государственная компания "Автодор".

Стоимость проезда по платным участкам трассы М4 «Дон» могут поднять с 3 до 5 рублей за километр. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе говорится, что повышение максимальной стоимости проезда ожидается на трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции: М1 «Беларусь» и М4 «Дон». А на недавно построенных трассах, например на М12 Москва — Казань, Минтранс России предлагает поднять стоимость проезда с 3 до 8 рублей за один километр. Стоимость передвижения будет увеличена также для рейсовых автобусов и грузовых автомобилей.

Напомним, действующие тарифы на проезд по федеральным трассам были установлены в 2016 году и пока не менялись. Однако себестоимость строительства дорог возросла. В ведомстве надеются, что рост тарифов позволит привлечь внебюджетное финансирование и ускорить строительство и капремонт федеральных автодорог. Ведь, несмотря на плановое повышение тарифов, водители часто выбирают для проезда платные участки, а не бесплатные. Спрос на платные автодороги увеличивается каждый год: с 2015 по 2021 годы число проездов возросло в 4 раза.

Отметим, что единственный платный участок на трассе М4 «Дон» работает в Ростовской области от села Самарское до границы с Краснодарским краем. Длина его составляет 28 километров.

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