Сити-менеджер Ростова подписал постановление о ликвидации управления здравоохранения

Горздрав Ростова должен завершить свою работу до лета следующего года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове-на-Дону сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление о ликвидации городского управления здравоохранения. Этот документ можно найти на сайте мэрии.
В тексте указано, что ведомство должно завершить свою работу до 1 июня 2023 года. Все планируемые изменения внесут в Единый госреестр юридических лиц. Также сейчас власти набирают специальную комиссию и утверждают порядок расформирования.
Добавим, ранее в городской администрации сообщили, что все подведомственные ростовскому управлению организации в будущем перейдут под контроль регионального Минздрава. Для этого на базе ведомства должны создать новую структуру. Известно, что переподчинить собираются 31 организацию.
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