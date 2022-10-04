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Общество4 октября 2022 12:29

Сити-менеджер Ростова подписал постановление о ликвидации управления здравоохранения

Подведомственные управлению организации теперь перейдут под контроль донского Минздрава
Ангелина СКИБА
Горздрав Ростова должен завершить свою работу до лета следующего года

Горздрав Ростова должен завершить свою работу до лета следующего года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление о ликвидации городского управления здравоохранения. Этот документ можно найти на сайте мэрии.

В тексте указано, что ведомство должно завершить свою работу до 1 июня 2023 года. Все планируемые изменения внесут в Единый госреестр юридических лиц. Также сейчас власти набирают специальную комиссию и утверждают порядок расформирования.

Добавим, ранее в городской администрации сообщили, что все подведомственные ростовскому управлению организации в будущем перейдут под контроль регионального Минздрава. Для этого на базе ведомства должны создать новую структуру. Известно, что переподчинить собираются 31 организацию.

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