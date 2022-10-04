В Ростове на продажу выставили винный бар, ресторан и пиццерию. Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Ростове выставили на продажу три заведения общепита. Это винный бар, ресторан и пиццерия. Объявление о продаже опубликовано на сайте объявлений "Авито".

За свой бизнес продавец просит 16,5 миллиона рублей. Все три заведения находятся в непосредственной близости друг от друга - в переулке Газетном.

- Все заведения размещаются в одном дворе, где есть другие помещения, которые можно освоить, и запустить дополнительно 2-3 новых проекта (кофейня, ритейл, цветы, коктейльный бар, рюмочная и т.д.), - говорится в объявлении.

Кроме того, нынешний владелец сообщил, что все три помещения находятся в долгосрочной аренде. Права аренды могут быть переданы как на все помещения, так и только на те, которые в данный момент задействованы под общепит.

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