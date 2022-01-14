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Общество14 января 2022 20:21

В донской столице выставили на продажу автомобиль Adler Trumpf Junior

Продавец просит за нее 2,5 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове продают дорогостоящий ретро-автомобиль

В Ростове продают дорогостоящий ретро-автомобиль

Фото: с сайта объявлений "Авито".

В донской столице выставили на продажу машину Adler Trumpf Junior. Автомобиль был выпущен в 1938 году. Объявление было опубликовано на популярном сайте.

Ретро-автомобиль за время своего существования проехал всего 38 тысяч километров. Машина окрашена в темно-бордовый цвет. Машина была восстановлена, на нее уже оформлены все необходимые документы.

Продавец просит за свой автомобиль 2,5 миллиона рублей. Эта машина моет стать часть коллекции какого-нибудь коллекционера.

- Прекрасно реставрирован-качественно, оборудование 6/v. Современные документы. Прекрасный экземпляр для частной коллекции и музейной экспозиции, - написал автор.

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