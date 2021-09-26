Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2021 11:00

Jaguar бывшего ведущего телепередачи "Что? Где? Когда?" продают в Ростове

Сейчас для автомобиля проводится масштабный тюннинг
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове продают иномарку бывшего ведущего "Что? Где? Когда?"

В Ростове продают иномарку бывшего ведущего "Что? Где? Когда?"

Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Ростове-на-Дону выставили на продажу элитный автомобиль марки Jaguar, который, по словам владельца, ранее принадлежал ведущему известной телепередачи "Что? Где? Когда?" Владимиру Ворошилову. Объявление о продаже автомобиля появилось на одном из популярных для продажи вещей сайтов.

Хотя геометкой стоит и Москва, но в объявлении уточняется, что автомобиль сейчас находится в донской столице. Владелец уверяет, что в машине все исправно и работает, как часы.

- Работает все, каждая кнопочка в салоне, все электрорегулировки салона, зеркал, музыка достаточно хорошего качества родная, сд ченджер в багажнике. Под EVO ковриками лежат родные, - сообщил продавец.

По его словам, в ближайшее время планируется провести масштабный апгрейд, после которого значительно вырастет опубликованная ранее цена. Сейчас владелец просит за автомобиль ровно 900 тысяч рублей, но просит не удивляться, если цена после тюннинга поднимется в разы.

- В конце сентября будут проводиться сварочно-кузовные работы, а именно - переваривается днище, арки, пороги, все будет обрабатываться различными антикоррозионными грунтами, никакого колхоза, как закончат работы, ценник вырастет, - подытожил продавец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин продает гараж-бункер за 15 миллионов рублей.

За просмотр владелец сразу берет миллион рублей.