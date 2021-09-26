Jaguar бывшего ведущего телепередачи "Что? Где? Когда?" продают в Ростове

В Ростове продают иномарку бывшего ведущего "Что? Где? Когда?" Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Ростове-на-Дону выставили на продажу элитный автомобиль марки Jaguar, который, по словам владельца, ранее принадлежал ведущему известной телепередачи "Что? Где? Когда?" Владимиру Ворошилову. Объявление о продаже автомобиля появилось на одном из популярных для продажи вещей сайтов.

Хотя геометкой стоит и Москва, но в объявлении уточняется, что автомобиль сейчас находится в донской столице. Владелец уверяет, что в машине все исправно и работает, как часы.

- Работает все, каждая кнопочка в салоне, все электрорегулировки салона, зеркал, музыка достаточно хорошего качества родная, сд ченджер в багажнике. Под EVO ковриками лежат родные, - сообщил продавец.

По его словам, в ближайшее время планируется провести масштабный апгрейд, после которого значительно вырастет опубликованная ранее цена. Сейчас владелец просит за автомобиль ровно 900 тысяч рублей, но просит не удивляться, если цена после тюннинга поднимется в разы.

- В конце сентября будут проводиться сварочно-кузовные работы, а именно - переваривается днище, арки, пороги, все будет обрабатываться различными антикоррозионными грунтами, никакого колхоза, как закончат работы, ценник вырастет, - подытожил продавец

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