Ростовчанин продает гараж-бункер за 15 миллионов рублей

Ростовчанин продает гараж-бункер Фото: с сайта объявлений "Авито".

На популярном сервисе объявлений появилось весьма интересное объявление от ростовчанина. Горожанин продает свой гараж, но его квадратура сразу вызывает вопросы. По словам автора объявления Владимира площадь строения - 30 квадратных метров. Мы поинтересовались у мужчины, как такая квадратура умещается в металлической коробке.

- Это не просто гараж, через гараж осуществляется только вход, под ним проложен бетонный тоннель, который ведет к так называемому бункеру, который является практически малогабаритной квартирой, но там с легкостью может уместиться два человека, - пояснил Владимир.

Он оборудован по последнему слову техники Фото: с сайта объявлений "Авито".

Подземное строение оборудовано по последнему слову техники. Там есть вся необходимая мебель - кровать, шкаф для одежды, множество полок, унитаз, душ, раковина, холодильник, печка, микроволновка и даже собственный колодец. Бункер отделан массивом из лиственницы. Также в эту подземную квартиру проведен интернет (кабель ТВ и серебряная тарелка, которая может раздавать интернет), установлен климат-контроль, биологический реактор кислорода.

- Здесь также есть большое количество инструментов и гаджетов, необходимых для выживания. Оборудован даже собственный мини-огород, мангал и имеются два бензиновых генератора, - рассказал Владимир.

Здесь есть все необходимое для существования Фото: с сайта объявлений "Авито".

Ростовчанин оценил свою разработку в 15 миллионов рублей. Но также хозяин с простых любителей поглазеть будет брать плату в миллион рублей за просмотр, а за аренду необходимо будет внести пять миллионов рублей. Автор объявления считает, что такая цена обоснована множеством преимуществ бункера. Причиной продажи стало желание хозяина построить себе более масштабное бомбоубежище и более благоустроенное.

- В скором времени бункер планируется обшить несколькими слоями легированных сталей, листовым пластиком, асбестом, свинцом, титановыми фермами, - поделился планами владелец бункера.

Причиной продажи стало желание хозяина расширяться Фото: с сайта объявлений "Авито".

Позже он также планирует извлечь его из земли и доработать, чтобы строение могло держаться на воде. На данный момент оно может только уходить под воду. Самое важное, что бункер находится на территории гаражного кооператива, земля в бессрочной аренде и решается вопрос о приватизации земли под гаражами.

Решается вопрос о приватизации земли Фото: с сайта объявлений "Авито".

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