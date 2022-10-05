В Ростове по нацпроекту отремонтировали дорог больше, чем было запланировано. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в 2022 отремонтировали дорог больше, чем это было запланировано. О проведенных работах в рамках расширенного планерного совещания главы администрации рассказал директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.

Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На их проведение донская столица в нынешнем году получила 548 миллионов рублей.

- Первоначально на этот год был запланирован ремонт 18 объектов, протяженностью 18,1 км. Однако, за счет средств полученной по результатам конкурсных процедур экономии, в программу работ дополнительно включили еще 9 новых объектов, - рассказал Денис Водопьянов.

К настоящему моменту отремонтированы уже 22 участка. Дорожные рабочие обновили дорожное покрытие, части тротуаров, бордюры, а также организовали поверхностный водоотвод и нанесли новую дорожную разметку.

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