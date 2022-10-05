Жительницы Ростовской области пожаловались на разрушение надгробных памятников

Неизвестные осквернили три надгробных памятника на кладбище в Азове. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону".

В городе Азове Ростовской области на местном кладбище сразу три надгробных памятника были разрушены неизвестными. Видеозаписью в социальных сетях поделились пришедшие навестить своих усопших родственников две женщины.

- Вот что творится на нашем кладбище - разгромили три могилки, - показывает на видео печальное зрелище молодая женщина. - Нас не было здесь всего лишь месяц.

По словам другой жительницы Ростовской области, территория с могилками была ухожена и не успела зарасти травой.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в главное управление МВД по Ростовской область, где пообещали в ближайшее время прокомментировать данный инцидент.

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