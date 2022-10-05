Отопительный сезон в Новочеркасске планируют начать не раньше 12 октября

До середины следующей недели должны завершить заполнение систем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области стало известно, что отопление социальных учреждений и жилых домов Новочеркасска могут начать с 12 октября. По крайней мере, до этой даты в городе должны провести всю необходимую подготовку. Об этом говорится в постановлении местных властей.

Так, до середины следующей недели должны завершить заполнение систем. Специалисты проведут розжиг котельных и начнут подачу тепла спустя 5 дней после того, как постоянная температура воздуха установится в районе +8 градусов.

Обогревать больницы, детские дома, детсады, школы могут раньше срока после заявок руководителей. Что касается жилищного фонда, то заранее греть батареи будут только при согласовании с теплоснабжающими организациями.

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