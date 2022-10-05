В Ростове мужчины в масках в центре города набросились с ножом на сотрудницу салона красоты

На скорой раненую увезли в больницу. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Ростове в среду, пятого октября, на подземной парковке дома, расположенного на Доломановском, 19, произошла поножовщина, рассказали «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.

По словам свидетелей, двое мужчин средних лет, в медицинских масках на лицах, набросились на сотрудницу салона красоты, которая приехала на работу.

Один из налетчиков вонзил в нож в голову женщины. После злоумышленники быстро ушли.

На скорой раненую увезли в больницу. По факту случившегося проходит проверка. В донском главке уточнили, что подозреваемых разыскивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео с места нападения задержанного на конвоира и судебного пристава в Ростове

Появились фото и видео с места у суда, где задержанный ранил двух человек (подробнее)