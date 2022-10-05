Эксперты прогнозируют снижение продаж жилья в Ростовской области

Застройщики стараются сохранить баланс спроса и предложения Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области продажи жилья могут снизиться по сравнению с показателями за прошлый год. Такое заявление на конференции в донской Торгово-промышленной палате сделал руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

- Продажи в этом году снизятся в среднем на 25%, эта цифра может немного меняться в зависимости от региона. На юге страны, думаю, будет такая же картина. В дальнейшем мы ждем рост. Рынок доложен восстанавливаться в течение года или двух, - сказал Кирилл Холопик.

Эксперт уточнил: в ближайшее время должно превысить спрос предложение на квартиры в новостройках по стране должно превысить спрос, и это может привести к избытку ассортимента. Застройщики в Ростовской области ясно оценивают ситуацию, поэтому выводят новые проекты на рынок, но открывать продажи в них не спешат. Такие меры должны сохранить баланс спроса и предложения.

Основную озвученную информацию по вопросу строительства многоквартирных домов Кирилл Холопик собрал в презентацию, с которой может ознакомиться любой желающий.

Добавим, по данным портала ЕРЗ.РФ, в донском регионе на начало октября 2022 года возводят 250 домов или 59,1 тысячи помещений общей площадью 2,9 млн кв. метров. Наибольший объем приходится на Ростов-на-Дону - 86,5% от площади всех строящихся домов. До конца года ввести в эксплуатацию или передать дольщикам должны 347,9 тысячи кв. метров.

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