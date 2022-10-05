С 11 октября еще одна «Ласточка» начнет курсировать между Ростовом и аэропортом Сочи

Новый формат перевозок («поезд + самолет») оказался востребованным Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 11 октября еще одна «Ласточка» (поезд №807/808) начнет курсировать из Ростова-на-Дону до станции аэропорт Сочи. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Предполагается, что состав по-прежнему будет отправляться из донской столицы в 17:19, прибытие планируют на 1:53. Выезд в обратном направлении - 2:02, на станции Ростов-Главный пассажиры окажутся в 10:52.

Остановки предусмотрены в Батайске, а также на станциях Староминская-Тимашевская, Тимашевская-обход, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер.

Добавим, эта «Ласточка» станет третьим дневным поездом, на котором можно будет без пересадок добраться в аэропорт Сочи.

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