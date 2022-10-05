Житель Ростова попал под следствие после того, как уронил 2-месячную дочь

Детали случившегося выясняют следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27-летний житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела после того, как уронил свою 2-месячную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предварительно, больше недели назад мужчина ходил по дому с новорожденной малышкой на руках. В какой-то момент он уронил девочку на пол, и она получила травмы.

Отец не стал вызывать скорую помощь, но через два дня ситуация ухудшилась. В итоге в больницу маленькая пострадавшая попала с тяжелом состоянии. Сейчас девочке оказывают всю необходимую помощь.

Добавим, отцу новорожденной грозит наказание сразу по двум статьям: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Оставление в опасности». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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