20-летняя ростовчанка пострадала в столкновении грузовика и иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 5 октября, около трех часов дня в районе дома №14 на проспекте Стачки. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся с попутной "ГАЗелью" под управлением 36-летнего шофера.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали в ближайшую больницу медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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