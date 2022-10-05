В Ростовской области появится завод по производству кормов для крупного рогатого скота. Фото: Правительство РО

В Орловском районе запланировали построить завод по производству кормов для крупного рогатого скота. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и президент кагальницкого мясокостного завода Анатолий Хрячков. Документ был подписан на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На заводе будут производить кормовые концентраты и пэтфуды. Кроме того, планируется запустить линию варочных котлов и завод по производству кормов для крупного рогатого скота, свиней, птиц.

Сначала планируется производить 12 тысяч тонн кормов в год, а затем оно будет увеличено до 30 тысяч тонн.

- Сроки реализации проекта с 2022 по 2025 годы, объем инвестиций - 277 млн рублей. В результате запуска нового предприятия в Орловском районе будет создано 100 новых рабочих мест. В настоящий момент уже началась реализация проекта, - отметил Виктор Гончаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области построят 65 дополнительных объектов для газоснабжения.

Договор между донским правительством и "Газпромом" был подписан на ПМЭФ.