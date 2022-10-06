Более 70 фантомных предприятий раскрыли в Ростовской области

На предприятиях не проводили гашение ветеринарных документов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с начала 2022 года обнаружили 70 предприятий, которые работали без оформленных ветеринарных документов. За эти нарушения площадки исключили из реестра системы «Цербер» и признали фантомными. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Известно, что в начале октября раскрыли пять организаций, не погасивших на момент проверки более 49 тысяч электронных бланков. Можно сказать, на объектах было обнаружено 100% недочетов. В данном случае речь идет о точках, связанных с оборотом рыбной продукции.

Как пояснили в надзорном ведомстве, на гашение одного ветеринарного документа по закону отводится один рабочий день, не более. Заверять эВСД имеют право сотрудники организации или представители других фирм, оказывающих подобные услуги.

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