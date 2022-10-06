Утренние пожары унесли жизни двух пожилых женщин и мужчины в Ростовской области

Частные дома выгорели довольно быстро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области один мужчина и две пожилые женщины погибли при пожарах в своих домах. Речь идет о разных случаях: первый произошел в одном из хуторов Пролетарского района, второй - в городе Шахты. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС.

По данным ведомства, обе трагедии случились рано утром 5 октября. В Пролетарском районе частный дом за несколько минут выгорел на площади в 70 кв. метров, в Шахтах на Питерской огнем было охвачено 10 кв. метров.

Жертвами в одной из построек оказались женщина 84 лет и 55-летний мужчина, в другой постройке погибла 89-летняя хозяйка. Пожары разгорелись из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за короткого замыкания проводки.

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