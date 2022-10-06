Депутат Госдумы рассказал, куда направят мобилизованных бойцов из Ростовской области

Донские казаки с начала освободительных действий находятся на территории проведения СВО.
Фото: Александр БОЙКО
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, куда направят мобилизованных бойцов из Ростовской области. Об этом он сообщил «КП-Ростов-на-Дону».
— Сейчас распределяемся, в какие города будут отправлены после прохождения организационного ресурса наши ребята-казачата. Пока по одному городу четкое понимание есть. Остальное станет известно позже, — прокомментировал Водолацкий.
Он уточнил, что служба на местах начнется после подготовки на местных полигонах. По его словам, в военных действиях мобилизованные принимать участия не будут.
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