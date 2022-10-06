В Ростове двое мужчин ударили по голове девушку и ограбили

Растерянная ростовчанка обратилась в полицию с заявлением. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове-на-Дону двое мужчин ограбили местную жительницу на улице. Об этом 6 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, девушка стояла возле своего припаркованного автомобиля. Она неожиданно почувствовала острую боль. Когда она повернулась, то двое мужчин резко схватились за ее сумочку. Они вытащили телефон и три тысячи рублей. После чего быстро скрылись. Растерянная ростовчанка обратилась в полицию с заявлением. Спустя время полиция задержала двух мужчин 30-ти и 34-х лет. Они жители Ставропольского края.

Мужчины искали на парковке автомобили, в которых имеются ценные вещи, когда увидели подошедшую к машине девушку, они подбежали к ней и ударили острым предметом в голову и шею. Деньгами распорядились по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)