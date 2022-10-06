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Общество6 октября 2022 12:51

Водитель грузовика в Ростовской области умер за рулем от сердечного приступа

Смерть настигла пожилого мужчину на дороге Целина — Михайловка
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Контроль над управляемым транспортным средством был потерян из-за остановки сердца. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Контроль над управляемым транспортным средством был потерян из-за остановки сердца. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области, по предварительным данным, на улице 50 лет Советской Армии, 1 поселка Целина, 66-летний водитель попал в ДТП из-за остановки сердца. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел 6 октября, около 8 часов утра. Во время управления автомобилем ГАЗ 53 по маршруту Целина – Михайловка. По предварительном данным, у водителя произошла остановка сердца. Контроль над управляемым транспортным средством был потерян, автомобиль съехал с дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем КАМАЗ с прицепом.

Перед этим автомобиль пенсионера по касательной зацепил другой также КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП пожилой водитель погиб. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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