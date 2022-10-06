Власти Ростова утвердили стоимость похоронных услуг

Речь идет о похоронных услугах в гарантированном муниципальном перечне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону изменили стоимость похоронных услуг, которые указаны в гарантированном перечне. Соответствующий документ с подписью сити-менеджера Алексея Логвиненко опубликовали на сайте городской администрации.

Так, за изготовление стандартного гроба и таблички с надписью предполагается плата от 1,8 до 3 тысяч рублей. Перевозка останков указана в границах от 1,1 до 2,2 тысячи рублей в зависимости от конечной точки маршрута. Например, за поездку на Ростовское кладбище указана сумма в 2 тысячи 249 рублей.

Рытье стандартной могилы и погребение стоит в районе 1,4-1,6 тысячи рублей. Захоронение кремированного праха - 2,5 тысячи рублей. Это не все указанные расценки, с более подробной информацией можно ознакомиться непосредственно в постановлении.

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