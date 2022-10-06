В Ростове выставили на продажу около десятка крупных гостиниц. Фото: Вадим ПОПОВ

В Ростове на продажу были выставлены около десятка различных гостиниц. Объявления были опубликованы на популярном сайте Avito.

Владелец выставил на продажу гостиницу-ресторан, находящуюся на проспекте Буденновском. Общая ее площадь составляет тысячу квадратных метров, но имеется возможность расширения. Продавец просит за нее 220 миллионов рублей.

Отель в переулке Газетном также запланировали продать. Он располагается в восьмиэтажном здании. Площадь его превышает полторы тысячи квадратных метров. Отель был оценен в 110 миллионов рублей.

Кроме того, 120 миллионов рублей владелец запросил за гостиницу на улице Шаумяна. Этот отель является действующим и включает в себя 19 номеров. Трехзвездочная гостиница расположена в самом сердце старого Ростова.

На улице Левобережной за 85 миллионов рублей был выставлен на продажу ресторанно-гостиничный комплекс с баней. Его площадь составляет 760 квадратных метров.

Что стало причиной продажи гостиниц, остается неизвестным.

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Кроме этого автомобиля покупателям предлагают еще 5 лотов.