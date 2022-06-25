В Ростовской области колхоз выставили на продажу за миллиард

В Ростовской области продается колхоз за один миллиард рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на популярном сайте объявлений начали продавать колхоз стоимостью в один миллиард рублей. Предприятие площадью 5,1 тысячи гектаров находится в Аксайском районе. По словам продавца, в колхозе выращивают пшеницу, подсолнечник, лен, просо, кукурузу и ячмень.

- Ежегодный объем реализации - 10 000-12 000 тонн продукции. Годовая выручка составит более 200 миллионов рублей, - отметил автор объявления.

Продавец заверил, что покупателями выращиваемых культур являются крупнейшие российские производители продуктов питания и ведущие экспортеры сельхозпродукции и растительных масел. Среди преимуществ компании также высокие качественные показатели продукции, применение бережливых технологий обработки почвы и применение экологически чистых удобрений.

- Наше предприятие имеет экономически выгодное расположение - маршрут к местам выгрузки основных трейдеров составляет не более 25 километров, что значительно сокращает расходы на транспортировку продукции и позволяет реализовывать продукцию по максимально выгодным ценам, - рассказал продавец.

Покупателям обещают предоставить стратегию работы. Причину продажи прибыльного предприятия автор предпочел не указывать.

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