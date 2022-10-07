Два помещения «Ростов Арены» планируют сдать в аренду на 11 месяцев

Аукцион состоится 1 ноября
Фото: Евгения ГУСЕВА
Фонд имущества Ростовской области объявил о торгах на аренду помещений, которые находятся на территории стадиона «Ростов Арена». Извещение о проведении аукциона опубликовали на сайте донского правительства.
Известно, что речь идет о 240 квадратных метрах «Центра аккредитации» и 300 квадратных метрах «Центра билетирования».
Указанные площадки сейчас принадлежат дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу. Нового временного хозяина должны определить 1 ноября, он сможет владеть помещениями в течение 11 месяцев.
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