В Ростовской области запланировали открыть еще один сосудистый центр. Фото: Правительство РО

В Ростовской области планируется открыть еще один сосудистый центр. В настоящее время в регионе подобных работает восемь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На проведение капитального ремонта в центральной больнице Белокалитвинского района планируется направить 30,5 миллиона рублей. Именно на базе этого учреждения откроется сосудистый центр. Там будут располагаться неврологическое и кардиологическое отделения, а также палата реанимации и интенсивной терапии на 70 коек. Сейчас уже закуплено медоборудование и мебель

- Планируется, что медучреждение начнет принимать пациентов в январе 2023 года. Таким образом, в Ростовской области будет работать восемь сосудистых центров, пять из них расположены в различных городах нашего региона: Азове, Волгодонске, Сальске, Каменске-Шахтинском и с января – в Белой Калитве, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в 2022 году запланировали благоустроить более 130 общественных территорий.

Работы будут проходить в большей части муниципалитетов.