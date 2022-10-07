Главный санврач Ростовской области рекомендовал властям быть готовыми ввести ограничения в случае эпидемии гриппа

В сентябре в области наблюдался внесезонный рост заболеваемости ОРВИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев подписал постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ. Документ был опубликован на сайте донского управления Роспотребнадзора.

Глава ведомства сообщил, что в сентябре в Ростовской области наблюдался внесезонный рост заболеваемости ОРВИ. По его словам, превышение эпидемических порог среди населения регистрировалось еженедельно. Чтобы избежать роста заболеваемости, Евгений Ковалев рекомендовал главам муниципалитетов заранее предпринять ряд мер. Например, проконтролировать обеспеченность больниц необходимыми препаратами и высокую подготовку медиков, информировать население о мерах профилактики. Важно также, чтобы 65% населения сделали прививки против гриппа.

Кроме того, главный санврач предупредил, что нужно своевременно вводить ограничения с учетом ситуации по гриппу и ОРВИ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 19 по 25 сентября в Ростовской области было зарегистрировано 23 539 случаев заболевания ОРВИ. Это выше эпидемического порога на 68,7%.

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