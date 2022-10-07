В Ростове управляющая компания не выявила в доме на Кривошлыковском повреждения сетей

От газа дом отключили после многочисленных жалоб жителей на запах. Фото: страница в VK сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону управляющая компания сообщила, что дом в переулке Кривошлыковском можно подключить к коммуникациям. Ответ организации опубликовала депутат гордумы Наталья Оськина на своей странице в соцсетях.

В компании сообщили, что к отопительному сезону в доме выполнили все необходимые работы. Акт проверки готовности системы теплопотребления находится на подписи в АО «Теплокоммунэнерго».

- Также сообщаем, что в ходе визуального осмотра систем электроснабжения, водоснабжения, расположенных в местах общего пользования вышеуказанного МКД не были выявлены аварийные, не устраненные повреждения трубопроводов системы ХВС и электропровода, - говорится в документе.

При этом коммунальные организации сообщали, что дом отключили от сетей после жалоб. Одна из них гласила, что в доме оказался затоплен подвал из-за повреждения, другая - о том, что в доме чувствуется запах газа.

Напомним, дом в переулке Кривошлыковском привлек всеобщее внимание в 2020 году. Администрация города признала его аварийным и постановила переселить жильцов, а здание снести. Однако горожане остались не согласны с этим мнением. В результате состоялось судебное заседание, в августе текущего года жильцы проиграли. Однако они продолжают бороться за дом.

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(Подробности)