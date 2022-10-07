Минтранс Ростовской области заставили повторно искать подрядчика для строительства Западной хорды

Речь идет о первом этапе строительства трассы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области Федеральная антимонопольная служба заставила донской Минтранс снова искать подрядчика на строительство Западной хорды. Об этом стало известно в начале октября.

Итоги первого тендера были отменены после жалобы одного из участников закупки. Все претензии компании, а также требования ФАС в итоге разрешили.

Сейчас на сайте госзакупок можно найти новое объявление о проведении конкурса. Начальная цена контракта - 1 342 581 265 рублей. Утвердить исполнителя на проведение работ должны должны 18 октября.

Добавим, речь идет о первом этапе создания дороги на участке от трассы А-280 Ростов - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (улица Всесоюзная - Западное шоссе). Ранее власти сообщали, что два этапа должны провести до 2025 года. Этот проект успешно прошел госэкспертизу.

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