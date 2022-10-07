В Таганроге после жалоб зрителей прекратили показ комедии с Зеленским в главной роли

Комедию убрали из программы показов в таганрогском парке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростовской области активно обсуждают в сети неожиданный выбор киноленты, которую показали в центральном парке Таганрога. На главном экране некоторое время крутили комедию с участием президента Украины Владимиром Зеленским, но после жалоб зрителей показ картины отменили.

В Интернете сейчас можно найти десятки комментариев на эту тему. Люди, как минимум, удивлены. Некоторые заявили, что фильмы с подобным актером в России неуместны из-за политической обстановки.

- Против самого фильма и игры Зеленского предъявить нечего. Однако в данных реалиях это все равно что Бен Ладена показывать по ТВ, оба террористы, - написал один из пользователей сети.

- Выбор фильма для демонстрации в общественном месте, мягко говоря, странный, - добавил еще один мужчина.

- За рубежом российскую музыку запретили, каналы и радио, а мы фильм с Зеленским показываем, - удивилась участница обсуждения.

В администрации таганрогского парка журналистам «КП - Ростов-на-Дону» не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. При этом в городской администрации сообщили, что «сейчас нет официальных запретов на демонстрацию кинолент».

Добавим, речь идет о фильме 2015 года, в которой нынешний президент Украины играет главную роль. Сама картина российского производства.

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