За интимную переписку с подростками дончанина осудили на 16 лет

30-летний ростовчанин на протяжении трех месяцев переписывался с несовершеннолетними. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в интим-переписке со школьницами, сообщается на сайте следственного комитета по Ростовской области.

Следствие выяснило, что 30-летний ростовчанин на протяжении трех месяцев, с марта по май 2020 года, вел интимную переписку с двумя несовершеннолетними. Мужчина общался со школьницами 10 и 12 лет в социальных сетях.

Суд приговорил дончанина к 16 годам исправительной колонии строгого режима.

А тем временем, в Ростовской области стало известно о жалобах учителя физкультуры, который находится в заключении после громкой истории о домогательствах.

Ранее в сети появились сообщения о том, что бывший педагог назвал свою жизнь в тюрьме «адом». Мужчине нелегко переносить общие условия содержания, также он якобы заявил о недомоганиях.

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