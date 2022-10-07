В субботу в Таганроге не будут работать трамваи

Работать не будут только два маршрута.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
8 октября в Таганроге приостановят работу трамваев по двум маршрутам, сообщается на сайте городской администрации.
С 11.00 до 14.00 работу приостановят трамваи № 4 и № 9. В это время будут проводиться работы на электрических сетях.
Остальные же трамвайные маршруты продолжат работу согласно расписанию.
Напомним, в Таганроге к запуску готовится тематический IT-трамвай со звуковым помощником Алисой.
Известно, что трамвай будет оформлен в уникальном дизайне. Остановки для пассажиров будет объявлять звуковой помощник Алиса. А еще здесь можно будет узнать IT-историю Таганрога.
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