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Происшествия8 октября 2022 5:14

На Дону житель поселка погиб в полыхающем частном доме

Сейчас эксперты уточняют причины возгорания и обстоятельства гибели мужчины
Ангелина СКИБА
Всего выгорело 63 квадратных метра

Всего выгорело 63 квадратных метра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красносулинском районе при пожаре в частном доме погиб 57-летний мужчина. Возраст хозяина жилой постройки уточнили утром 8 октября в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Сама же трагедия, по данным ведомства, произошла ночью 7 числа. Пламя тушили в рабочем поселке Горном: в 1:35 поступил вызов в экстренные службы, локализовали горение уже 1:45, полную ликвидацию объявили в 1:50. Всего выгорело 63 квадратных метра.

Добавим, на месте происшествия работали 6 человек, было задействовано 2 единицы техники. Сейчас эксперты еще уточняют причины возгорания и обстоятельства гибели мужчины.

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