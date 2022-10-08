Дети с фенилкетонурией в Ростовской области начнут получать выплаты

Деньги будут выделять с 1 января 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области дети с фенилкетонурией теперь ежемесячно будут получать денежную выплату на питание. Такое решение приняли донские парламентарии.

- Это очень редкое заболевание, которое, по сути, превращает любой потребленный ребенком белок в яд, разрушающий центральную нервную систему. Проблема касается относительно небольшого круга лиц, но она является болезненной, - пояснил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Ежемесячные выплаты на безбелковые и низкобелковые продукты питания будут выделять с 1 января 2023 года. Перечислять средства собираются родителям детей и подростков от 1 года до 18 лет. Размер финансовой поддержки составит от 2,3 тысячи до 6,2 тысячи рублей в зависимости от возраста ребенка. Добавим, также предусмотрена ежегодная индексация выплаты с учетом уровня инфляции.

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