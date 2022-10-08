Молодь краснокнижной стерляди выпустили в реку Дон жители Ростовской области

Стерлядь - особо охраняемый вид из семейства осетровых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в реку Дон выпустили 92 тысячи особей краснокнижной стерляди. Молодь обрела новый дом в районе хутора Чебачий и поселка Топольки. Об этом рассказали в управлении Росприроднадзора.

- Стерлядь - особо охраняемый вид из семейства осетровых, который может обитать только в достаточно чистых реках и водоемах. Эту рыбу включили в Красную книгу как вымирающий вид, - пояснили специалисты.

Известно, что эти обитатели водных глубин в среднем могут вырасти до 40-60 см, а иногда и до 125 см. На численность стерляди обычно влияют различные факторы - от обмеления рек и сброса неочищенных сточных вод до строительства дамб и плотин. Кроме того, этот вид страдает от браконьеров.

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