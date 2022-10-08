В Ростовской области мошенник применил новый способ кражи с банковского счета

Не переводите свои деньги чужим людям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростовской области потерял 50 тысяч рублей после беседы с мошенником. Преступник придумал новую хитроумную уловку, и она сработала. Сейчас афериста ищут, возбуждено дело, сообщили в донском главке МВД.

Как пояснили в ведомстве, телефонный жулик представился руководителем одной из организаций и пригласил на собеседование. Предложил жертве сразу же высокий пост, но добавил, что за такие прибыльные места нужно платить.

Мужчина поверил и перевел собеседнику нужную сумму, но после этого связаться с «работодателем» ему не удалось.

Жителям Дона напоминают: не стоит верить незнакомцам, лучше сразу завершать подобные разговоры. Не сообщайте никому свои персональные данные и не переводите деньги чужим людям. Всю информацию нужно всегда проверять по официальным телефонам организаций.

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