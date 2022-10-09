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Общество9 октября 2022 6:09

Внушительную колонну байкеров заметили на улицах Ростова-на-Дону

Водители двухколесного транспорта в субботу закрыли мотосезон
Ангелина СКИБА
Байкеры совершили пробег по городу и возложили цветы в честь Защитников Отечества

Байкеры совершили пробег по городу и возложили цветы в честь Защитников Отечества

Фото: Яна АСТАХОВА

Внушительную колонну байкеров видели 8 октября на улицах Ростова-на-Дону. Мотоциклисты проследовали по маршруту с флагами России и города. Очевидцы успели снять эту впечатляющую картину на камеры своих телефонов.

После этого в разных пабликах донской столицы появились видео масштабного заезда. В том числе, байкеров заметили в центре города, на Ворошиловском, а также около «Ростов Арены» на улице Левобережной. К слову, судя по съемкам, на парковке около стадиона в субботу собрались сотни человек.

Выяснилось, что на этих выходных байкеры закрыли мотосезон. Например, на странице в VK «Ночных волков Ростова-на-Дону» было заранее опубликовано соответствующее объявление. Планировали пробег по городу и возложение цветов в честь Защитников Отечества.

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