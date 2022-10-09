В 20 больницах, детсадах и школах Ростовской области столовые работали с нарушениями

Эксперты Роспотребнадзора посетили точки общепита в социальных учерждениях Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Ростовской области нашли нарушения в столовых нескольких больниц, детсадов и школ. Об итогах проверки, которую вели с начала 2022 года, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Всего специалисты провели 93 выезда. На 20 объектах выявили санитарные нарушения: невыполнение норм питания пациентов и технологического процесса приготовления блюд. Также некоторые работники не соблюдали правила личной гигиены. Нарушались условия хранения и сроков годности пищи, - рассказали в ведомстве.

Что касается школ, что все отобранные пробы соответствовали гигиеническим требованиям. Однако в части учебных заведений документы по контролю за питанием учеников вели с недочетами.

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