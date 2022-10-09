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Происшествия9 октября 2022 8:15

В полиции Ростова-на-Дону назвали предварительную причину хлопка на Днепровском

Это ЧП произошло вчера поздно вечером
Ангелина СКИБА
Сейчас правоохранители проводят првоерку

Сейчас правоохранители проводят првоерку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове в одной из квартир жилой 9-этажки на Днепровском,115/1 произошел хлопок. Обошлось без пострадавших. Предварительную причину случившегося утром 9 октября озвучили в пресс-службе донского управления МВД.

- В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома в Первомайском районе произошел хлопок. По предварительной информации, воспламенились аэрозольные баллончики с бытовой химией. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, ранее журналистам «КП - Ростов-на-Дону» о несчастном случае сообщили очевидцы. Люди рассказали, что поздно вечером 8 октября после хлопка в помещении обрушилась межкомнатная стена, и выбило стекла.

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О случившемся в сети сообщили очевидцы (подробности)