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Происшествия9 октября 2022 13:37

В Ростове на проспекте Космонавтов выгорел торговый ларек

Сейчас специалисты выясняют причины пожара
Ангелина СКИБА
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов, 10/3 выгорел торговый ларек. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что пожар потушили в ночь с 8 на 9 октября. Очевидцы позвонили в экстренную службу около 23:39, уже в 23:58 горение было полностью ликвидировано.

Всего огонь прошел 12 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте происшествия работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.

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