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Происшествия9 октября 2022 17:00

В Ростовской области грузовик врезался в «ВАЗ», пострадали девочки 9 и 17 лет

Детей доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
Авария произошла в Каменском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в Каменском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Каменском районе Ростовской области два человека пострадали при столкновении легковушек. ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск около 15 часов 9 октября.

По предварительным данным, водитель грузового Mercedes-Benz Actros врезался в «ВАЗ 2115». В результате пострадали 17-летняя и 9-летняя пассажирки «ВАЗа». Девочки сидели на заднем сидении, обе были пристегнуты ремнем безопасности.

— Госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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