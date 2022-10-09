В Ростовской области грузовик врезался в «ВАЗ», пострадали девочки 9 и 17 лет

Авария произошла в Каменском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Каменском районе Ростовской области два человека пострадали при столкновении легковушек. ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск около 15 часов 9 октября.

По предварительным данным, водитель грузового Mercedes-Benz Actros врезался в «ВАЗ 2115». В результате пострадали 17-летняя и 9-летняя пассажирки «ВАЗа». Девочки сидели на заднем сидении, обе были пристегнуты ремнем безопасности.

— Госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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