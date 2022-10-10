Дело должны направить в апелляционную инстанцию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области компанию «Донречфлот» вернули в процедуру банкротства после ходатайства одного из кредиторов. Теперь это дело должны направить в апелляционную инстанцию, говорится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Новый поворот в разбирательствах произошел после решения о прекращении процедуры наблюдения и утверждения мирового соглашения между другим кредитором донского предприятия - «СХД Протон». Этой организации «Донречфлот» должен был крупную сумму денег, но стороны после переговоров примирились и договорились о постепенном погашении долга.

Все это не понравились финансовой организации, которая также имела претензии к «Донречфлоту». В итоге после судебных перипетий третья сторона доказала, что мирового соглашения достигли с нарушениями. После этого все материалы отправили на новое рассмотрение, попутно отменив ряд предыдущих решений.

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