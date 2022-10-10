Резкое похолодание в Ростов-на-Дону придет 11 октября

В Ростове 11 октября ночью ожидается небольшой, а днем - умеренный дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают ростовчанам резкое похолодание 11 октября, когда температура воздуха в дневные часы опустится до 11 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В Ростове 10 октября будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный и западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12…14 градусов, днем — 15…17 градусов. 11 октября ночью ожидается небольшой, а днем - умеренный дождь. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду. В дневные часы возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 9...11 градусов, днем — 11...13 градусов.

В Ростовской области 10 октября будет наблюдаться переменная облачность. В большинстве районов - небольшой и умеренный дождь, утром и днем местами сильный дождь. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9…14 градусов, по северу и востоку до 4 градусов. В дневные часы — 12…17 градусов, по югу - до 20 градусов.

11 октября в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 метров в секунду, днем по югу и востоку 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7…12 градусов, местами до 3 градусов. В дневные часы — от 9 до 14 градусов.

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