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Общество10 октября 2022 9:18

Продажа билетов на поезда из Ростова в Крым возобновлена

Уехать в Севастополь можно за 1400 рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Свободных билетов на сегодняшний рейс, 10 октября, достаточно.

Свободных билетов на сегодняшний рейс, 10 октября, достаточно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове частный перевозчик возобновил продажу билетов на железнодорожные поезда в Крым. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал сотрудник железнодорожной компании.

Билет в один конец в плацкарте в Севастополь, например, обойдется ростовчанам в 1405 рублей, а в купе — в цену 2304 рубля. Свободных билетов на сегодняшний рейс, 10 октября, достаточно — можно выбрать как нижние, так и верхние места.

При этом голосовой помощник РЖД перенаправляет желающих приобрести билет на сайт частного перевозчика.

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