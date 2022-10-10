Продажа билетов на поезда из Ростова в Крым возобновлена

Свободных билетов на сегодняшний рейс, 10 октября, достаточно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове частный перевозчик возобновил продажу билетов на железнодорожные поезда в Крым. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал сотрудник железнодорожной компании.

Билет в один конец в плацкарте в Севастополь, например, обойдется ростовчанам в 1405 рублей, а в купе — в цену 2304 рубля. Свободных билетов на сегодняшний рейс, 10 октября, достаточно — можно выбрать как нижние, так и верхние места.

При этом голосовой помощник РЖД перенаправляет желающих приобрести билет на сайт частного перевозчика.

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