В Ростове грабитель заманил женщину в машину и распылил перцовый баллончик

Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ростова по пути на работу оказалась жертвой грабителя. Предполагаемого бандита уже поймали, но украденного не нашли - вся «добыча» была у новых покупателей. Детали этой истории рассказали в пресс-службе управления МВД.

По данным полиции, женщина вышла на автобусную остановку, опаздывая в офис. В этот момент к ней подъехал незнакомый мужчина на автомобиле Lada Priora и галантно предложил подвезти. В итоге ростовчанка поверила в добрые намерения водителя и села к нему в машину.

Пассажирка немного расслабилась,но в какой-то момент мужчина свернул с маршрута и резко распылил в лицо женщине перцовый баллончик. Злоумышленник забрал у попутчицы телефон и золотое кольцо, а потом вытолкнул ее на улицу.

Пострадавшая в итоге обратилась в полицию. После этого 40-летнего подозреваемого взяли под стражу. Сейчас идет расследование. Мужчину также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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