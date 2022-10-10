В СИЗО Ростовской области пытались передать телефон

Однако, при досмотре сотрудники СИЗО обнаружили «передачку». Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Шахтах в СИЗО-4 пытались передать смартфон. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

По информации ведомства, неизвестный пытался передать одному из заключенных телефон. Он решил положить его в пакет с кусковым сахаром в надежде, что смартфон не заметят. Однако, при досмотре сотрудники СИЗО обнаружили «передачку».

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой, лицо, допустившее правонарушение, будет привлечено к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)