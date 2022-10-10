Жительница Ростова ответит в суде за торговлю опасным алкоголем

Теперь степень вины женщины должны определить в суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону за торговлю опасным алкоголем будут судить продавца магазина: 56-летней женщине грозит уголовное наказание - от штрафа до 2 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, реализатора уличили в продаже «паленого» алкоголя во время проверочной закупки - товар купил мужчина, в котором ростовчанка не сразу распознала оперативника.

Когда горячительное проверили, выяснилось, что оно «не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержанная уже побывала на допросе и во всем призналась, теперь степень ее вины должны установить на слушаниях.

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