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Происшествия10 октября 2022 12:44

Жительница Ростова ответит в суде за торговлю опасным алкоголем

Нарушение при продаже горячительного зарегистрировали во время проверочной закупки
Ангелина СКИБА
Теперь степень вины женщины должны определить в суде

Теперь степень вины женщины должны определить в суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону за торговлю опасным алкоголем будут судить продавца магазина: 56-летней женщине грозит уголовное наказание - от штрафа до 2 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, реализатора уличили в продаже «паленого» алкоголя во время проверочной закупки - товар купил мужчина, в котором ростовчанка не сразу распознала оперативника.

Когда горячительное проверили, выяснилось, что оно «не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержанная уже побывала на допросе и во всем призналась, теперь степень ее вины должны установить на слушаниях.

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