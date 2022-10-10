Бывшего сотрудника ГУФСИН задержали за преступление 11-летней давности в Ростовской области

Дело подозреваемого теперь рассмотрит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывшего сотрудника ГУФСИН будут судить за преступление 11-летней давности. Сейчас мужчина еще находится в статусе подозреваемого, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, житель Дона попал под следствие после попытки пронести на режимную территорию наркотики и психотропное вещество. «Запрещенку» должны были получить заключенные, но об этом узнали сотрудники собственной безопасности ФСИН.

В итоге у сотрудника исправительного учреждения изъяли всю контрабанду, и он стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием служебного положения».

11 лет назад подозреваемый сбежал от правосудия и был объявлен в розыск. Однако в январе 2022 года его все же поймали. Теперь мужчина будет отвечать по всей строгости закона, если его вину докажут на слушаниях.

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